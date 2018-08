Лучшие инсценировки мастеров своего жанра из СБУ: Бабченко, Гончаренко, Богданов

Служба безопасности Украины с каждым годом все чаще подходит творчески к предотвращению преступлений. Сейчас особой популярностью пользуется у сотрудников ведомства жанр инсценировок. "Главред" собрал несколько наиболее нашумевших.

Илья Богданов

Одна из первых наиболее громких инсценировок СБУ, на которых впоследствии, как выяснилось, они начали специализироваться, произошла в 2016 году. Это было так называемое похищение ФСБ российского добровольца и блогера Ильи Богданова. Тогда друзья и близкие начали распространять информацию о его пропаже, а полиция возбудила уголовное дело.

"Операция, которую мы провели, связана с деятельностью организованной группы, которая руководилась из другой страны, ничего удивительного не скажу, – из России, и намеревалась убить человека", – позже сообщил глава СБУ Грицак.

Правоохранители добавили, что была установлена попытка покушения на экс-сотрудника ФСБ, ныне блогера Илью Богданова, который вступил в ряды добровольческих батальонов на стороне Украины. С помощью инсценировки покушения ее, по заявлению СБУ, устранили.

Алексей Гончаренко

Вторым громким случаем стало постановочное похищение в 2017 году нардепа от БПП Алексея Гончаренко.

"СБУ заранее получила информацию о подготовке похищения. Затем сделали инсценировку с похищением – видео показали заказчику похищения – Кушнареву. После того, как заказчик убедился в том, что заказ выполнен, он оплатил заказ исполнителям. Таким образом, доказательства были получены", - заявили в ведомстве.

Затем в СМИ была распространена информация, что Гончаренко находится в безопасном месте и готовится давать показания, а похищение было лишь спланированной инсценировкой.

The best of the best - Аркадий Бабченко

Наиболее резонансной инсценировкой оказалось убийство российского журналиста Аркадия Бабченко, которое, без преувеличения, всколыхнуло весь мир. По сценарию, Бабченко возвращался домой из магазина, и на лестничной площадке подъезда во время входа в квартиру ему киллер выстрелил несколько раз в спину.

Нашумевшее преступление обсуждали СМИ и соцсети, было сделано много громких заявлений, Сеть взорвалась цитатами Бабченко, словами соболезнования и скорби.

Однако на пресс-конференции СБУ к журналистам под шквал аплодисментов вышел живой Бабченко, шокировав всех своим воскрешением.

"Хочу поздравить Аркадия Бабченко с его третьим днем рождения", – заявил Грицак.

Воскресший журналист рассказал, что спецоперация готовилась два месяца и отказаться участвовать в ней он не мог. Бабченко добавил, что в СБУ предоставили доказательства российского следа в заказе на его убийство, за которое киллер должен был получить 40 тысяч долларов. Он попросил прощения у своих близких, которые об инсценировке ничего не знали.

Напомним, в соцсетях пользователи заявили, что советник главы МВД Антон Геращенко своим постом в Facebook едва не сорвал всю операцию, написав, что Бабченко в 11 вечера пошел за хлебом, а по возвращению домой его убили.