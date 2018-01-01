Утвержден закон о запрете на продажу алкоголя ночью

Документ подписал глава государства.

Новый закон позволяет местной власти принимать решение относительно продажи алкоголя ночью Фото: Instagram/agent27ru

Президент Петр Порошенко подписал закон, принятый депутатами Верхновной Рады в марте текущего года, согласно которому местная власть наделяется правом установления ограничений на продажу алкоголя в соответствии с временем суток.

"Сельские, поселковые и городские советы в пределах их административных территорий могут устанавливать запрет продажи пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин столовых субъектами хозяйствования в определенное согласно их решению время суток", - сказано на сайте Верховной Рады.

Согласно документу, "иммунитет" к запрету имеют только официально зарегистрированные рестораны. Нарушителей ожидает штраф – от 30 (510 гривен) до 100 (1700 гривен) необлагаемых минимумов доходов граждан.

Закон вступит в силу на следующий день после официальной публикации.

Напомним, Львов, Ивано-Франковск, Луцк, Ужгород и Черкассы ранее ввели ограничение на продажу алкоголя в ночное время суток. Такое решение было утверждено и в Киеве, однако суд обязал городскую власть аннулировать запрет на продажу спиртных напитков с 23:00 до 10:00.

Напомним, Bloomberg оценил доступность табака, алкоголя и наркотиков в разных странах, сравнив их цены с уровнем средних недельных зарплат местных жителей. Украину издание оценило, как одну из самых дорогих стран в этом плане.

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