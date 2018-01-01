В Госпогранслужбе ответили на военную тревогу Венгрии из-за вторжения украинского самолета

Пограничники отметили, что по данному инциденту продолжаются разбирательства.

Венгрия планировала поднять в воздух истребители, но не сделала этого Фото: Adrian Pingstone / Wikipedia

Спикер украинской Государственной пограничной службы Олег Слободян заявил, что Венгрия объявила военную тревогу и привела самолеты в повышенную боевую готовность из-за якобы воздушной угрозы со стороны Украины.

В комментарии РБК-Украина он отметил, что в ночь с 9 на 10 июня венгерские пограничники наблюдали летательный объект на радарах.

Слободян добавил, что зафиксированный нарушитель границы мог быть не самолетом, а дельтапланом, причем принадлежащим контрабандистам. Он подчеркнул, что Венгрия не поднимала самолеты в воздух по тревоге.

Спикер рассказал, что по факту пересечения венгерской границы с территории Украины не было возбуждено уголовное производство, так как "нет подтвержденного факта, нет задержанного летательного аппарата". Он акцентировал на том, что украинские и венгерские пограничники проводят совместные разбирательства по факту происшествия.

Напомним, Украина и Венгрия обсудили перспективы расширения сотрудничества в сфере безопасности и обороны. Подробности сообщил министр обороны Украины Степан Полторак по результатам встречи с министром обороны Венгрии Тибором Бенко в Брюсселе.

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