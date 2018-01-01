В миграционной службе рассказали о шансах Вышинского лишиться украинского гражданства

Наличие каких-либо других гражданств не дает лицу каких-либо преференций или каких-либо особых условий об ответственности перед законом.

Вышинский хочет отказаться украинского гражданства. ГМС против. УНИАН

Причины, по которым журналисту это не удастся, объяснил пресс-секретарь Госмиграционной службы Сергей Гунько в эфире телеканала "112 Украина".

"Одного любого заявления любого лица недостаточно для того, чтобы оно имело какие-то правовые последствия", – отметил он.

Гунько пояснил, что процедура выхода из украинского гражданства предусмотрена лишь для граждан Украины, которые постоянно проживают за границей. Соответственно, обращение должно быть в зарубежные дипучреждения.

"Не знаю, проживает ли он постоянно на территории иностранного государства. Очевидно, что он в заграничное дипломатическое учреждение, в посольство Украины в иностранном государстве пока вряд ли сможет обратиться, учитывая всю эту информацию", – отметил чиновник.

Кроме того, представитель ГМС напомнил, что в ст. 18 закона о гражданстве Украины говорится о том, что выход из гражданства не предусмотрен в случае, если лицу сообщено о подозрении или есть решение суда, которое подлежит исполнению.

"И, наконец, третий момент – статья 2 закона Украины о гражданстве указывает на то, что если гражданин Украины является также гражданином иностранного государства, то в правоотношениях с Украиной его признают исключительно как гражданина Украины. То есть наличие каких-либо других гражданств не дает лицу каких-либо преференций или каких-либо особых условий об ответственности перед законом", – уточнил Гунько.

Директор РИА "Новости Украина" Вышинский был задержан 15 мая после того, как СБУ провела следственные действия в офисе РИА "Новости Украина" в Киеве. Ему было объявлено о подозрении в совершении государственной измены.

17 мая в Херсоне городской суд арестовал Вышинского на два месяца.

Установлено, что Вышинский весной 2014 года в Крыму выпускал антиукраинские материалы и получил от президента РФ Владимира Путина медаль "За возвращение Крыма". После возвращения из Крыма в 2014 году Вышинский с участием еще нескольких журналистов развернул активную деятельность по поддержке террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".

По данным СБУ, Вышинский изготавливал материалы, которые дискредитируют Вооруженные силы Украины, и ежемесячно получал за это из России 53 тыс. евро. Позже в СБУ уточнили, что 53 тыс. евро на осуществление подрывной деятельности - это только доказанная сумма. По оперативным данным СБУ, финансирование достигало более 100 тыс. евро ежемесячно.

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