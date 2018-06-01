Вышинский выступил с обращением к Порошенко и Путину

Глава издания РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, которого обвиняют в государственной измене, выступил с обращениями к президентам Украины Петру Порошенко и России Владимиру Путину.

Выступая на судебном заседании в Херсоне, где рассматривается апелляция по его аресту его арест, журналист завяил, что хочет выйти из гражданства Украины.

"Я принял для себя очень непростое решение. Я решил обратиться к президенту Украины Петру Алексеевичу Порошенко. Я обращаюсь к нему с заявлением о выходе из гражданства Украины", — сказал Вышинский.

Также журналист попросил о своей защите у президента РФ, попросив Путина принять все меры для его освобождения.

"Обращаюсь к президенту Владимиру Владимировичу Путину с просьбой принять все необходимые меры для моего скорейшего освобождения, а также для предоставления мне правовой защиты со стороны консульства и посольства", — сказал Вышинский.

Директор РИА "Новости Украина" Вышинский был задержан 15 мая после того, как СБУ провела следственные действия в офисе РИА "Новости Украина" в Киеве. Ему было объявлено о подозрении в совершении государственной измены.

17 мая в Херсоне городской суд арестовал Вышинского на два месяца.

Установлено, что Вышинский весной 2014 года в Крыму выпускал антиукраинские материалы и получил от президента РФ Владимира Путина медаль "За возвращение Крыма". После возвращения из Крыма в 2014 году Вышинский с участием еще нескольких журналистов развернул активную деятельность по поддержке террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".

По данным СБУ, Вышинский изготавливал материалы, которые дискредитируют Вооруженные силы Украины, и ежемесячно получал за это из России 53 тыс. евро. Позже в СБУ уточнили, что 53 тыс. евро на осуществление подрывной деятельности - это только доказанная сумма. По оперативным данным СБУ, финансирование достигало более 100 тыс. евро ежемесячно.