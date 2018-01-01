В рамках следственного эксперимента военные подорвут еще один "Молот"

Пашинский добавил, что Министерство обороны планирует провести этот эксперимент прозрачно и публично.

Военные хотят взорвать "Молот", и посмотреть, что получится УНИАН

После инцидента на Ровенском полигоне, когда взорвавшийся миномет "Молот" убил троих и ранил девятерых военнослужащих Вооруженных сил Украины , принято решение провести на этом же полигоне специальный следственный эксперимент, в рамках которого военные подорвут еще один миномет.

Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, народный депутат Сергей Пашинский, передает РБК-Украина.

"Завтра на этом полигоне проводится следственный эксперимент с подрывом миномета", - заявил Пашинский.

Пашинский добавил, что Министерство обороны планирует провести этот эксперимент прозрачно и публично - при подрыве миномета не исключено присутствие журналистов.

Также Пашинский подтвердил, что 11 июля вопрос с инцидентом на Ровенском полигоне обсудят в Раде, на заседании парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны.

Читайте также Военный эксперт рассказал, как избежать дальнейших катастроф с "Молотом"

Как ранее сообщалось, трое военных погибли, еще 9 человек получили ранения различной степени тяжести из-за взрыва миномета на военных учениях.

Минобороны назвало основную версию взрыва на военном полигоне на Ровенщине. На место происшествия отправилась оперативная группа и лица, ответственные за проведение расследования.

Волонтер назвал вероятную причину взрыва миномета на Ровненском полигоне.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram