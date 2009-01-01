Алла Пугачева в мини-платье пришла на детский праздник

Для выхода в свет Примадонна выбрала черное короткое платье с поясом, дополнив свой образ шляпкой с перьями.

Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми Instagram

с размахом отпраздновала день рождения дочери Маргариты.

Об этом пишет Сегодня.

На днях девочке исполнилось 5 лет. Артистка организовала вечеринку, на которой собрала своих знаменитых друзей вместе с детьми.

Среди гостей — Алла Пугачева, Татьяна Навка, Наталья Подольская, Кристина Орбакайте и другие.

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67-летняя Алла Пугачева появилась на празднике в компании мужа — Максима Галкина и детей — сына Гарри и дочери Лизы. Для выхода в свет Примадонна выбрала черное короткое платье с поясом, дополнив свой образ шляпкой с перьями и модными очками.

"Натанцевались, устали, присели, пока дети убежали есть торт", — подписала кадр в Instagram Жасмин.

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"Алла сидит как будто ей 16", "Сын на папу похож, дочка больше на маму", "Алла Борисовна — английская леди!", "Алла Пугачева очень красивая", — комментируют пользователи.

Напомним, певица Алла Пугачева на дне рождения Яны Рудковской вновь стала самой обсуждаемой персоной вечеринки.