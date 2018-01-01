Сегодня, 13:41 RSS

"Боже, какой кукольный!": Ирина Билык показала подросшего сына на новом фото

Сегодня, 13:01

Артистка поделилась снимком с фотосессии для журнала "Viva!".

Ирина Билык
Ирина Билык показала подросшего сына instagram.com/bilyk_iryna
Популярная украинская певица Ирина Билык, которая редко делится с фанатами снимками с супругом и сыном, в этот раз решила побаловать фанатов.

На своей странице в Instagram она выложила фото ее двухлетнего сына Табриза.

Подписчики артистки умилились трогательному снимку, и в комментариях засыпали Билык комплиментами.

"Боже, какой кукольный!", "Очень хорошенький!", "А глаза-то папины...", "Маленький Аслан", "Копия своих прекрасных родителей", - расхваливали подписчики.

Ирина Билык, сын
Сын Ирины Билык Табриз instagram.com/bilyk_iryna

Напомним, что Ирина и Аслан Ахмадов в браке с 2015 года. Вместе они воспитывают общего сына Табриза, которого им родила суррогатная мать.

Ранее рыжеволосая Билык поделилась планами на свадьбу.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Теги:  
Ирина Билык, сын, Табриз, фото, певица
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...
+
Соглашаюсь
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности