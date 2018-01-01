"Боже, какой кукольный!": Ирина Билык показала подросшего сына на новом фото

Артистка поделилась снимком с фотосессии для журнала "Viva!".
На своей странице в Instagram она выложила фото ее двухлетнего сына Табриза.
Подписчики артистки умилились трогательному снимку, и в комментариях засыпали Билык комплиментами.
"Боже, какой кукольный!", "Очень хорошенький!", "А глаза-то папины...", "Маленький Аслан", "Копия своих прекрасных родителей", - расхваливали подписчики.
Напомним, что Ирина и Аслан Ахмадов в браке с 2015 года. Вместе они воспитывают общего сына Табриза, которого им родила суррогатная мать.
Ранее рыжеволосая Билык поделилась планами на свадьбу.
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