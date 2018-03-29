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"И это не первый раз!": фанаты обвинили Ани Лорак в плагиате образов и идей Кароль и Лободы

Сегодня, 15:27

Поклонники сравнивают фильмы "Дива" и "Интонации Тины Кароль".

Ани Лорак
Фанаты обвинили Ани Лорак в плагиате образов и идей коллег instagram.com/anilorak
Украинскую певицу Ани Лорак обвинили в копировании образов и идей двух украинских певиц – Тины Кароль и Светланы Лободы.

Обвинения посыпались на артистку на ее странице в Instagram, где она анонсировала выход документального фильма о создании своего шоу "Дива".

"Плагиат Тины Кароль!) и это уже не первый раз!", "Копируешь Тину Кароль?", "Интонации Ани Лорак (это отсылка на фильм Тины Кароль, - Ред.)", "Уже как Тина Кароль стала фильмы про себя снимать!", - возмущались поклонники.

Такая волна возмущений поднялась потому, что фильм Ани Лорак "Дива" и  "Интонации Тины Кароль" схожи своей концепцией: оба рассказывают о том, какой может быть женщина, ее вариативность, и множество образов. 

Также Лорак позаимствовала идею образа для своего шоу у Светланы Лободы. В сияющем комбинезоне от Gucci Лобода появилась в клипе на композицию "Парень", в таком же наряде Лорак появилась на одном из своих концертов. 

Ани Лорак
Наряд от Gucci с кристаллами Swarovski на Ани Лорак instagram.com/anilorak
Светлана Лобода
Наряд от Gucci с кристаллами Swarovski на Светлане Лободе instagram.com/lobodaofficial

Ранее фанаты жестко раскритиковали сценический наряд Ани Лорак.
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Ани Лорак, плагиат, Тина Кароль, Светлана Лобода, Дива, Интонации
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