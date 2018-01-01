"Когда нет песен, остается только дешевый треп": продюсер Лободы жестко раскритиковала Тину Кароль

Нателла Крапивина считает, что артистка решила "хайпануть" на теме Евровидения.

Нателла Крапивина Instagram

Продюсер украинской певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина резко высказалась о Тине Кароль.

На своей странице в Facebook Крапивина назвала высказывание Кароль о выступлении украинского певца Alekseev на Евровидении-2018 от Беларуси "дешевым трепом", и посчитала, что артистка просто решила "хайпануть" на теме песенного конкурса.

"Я эту темку пропустила!!! Тетя решила хайпануть! Ну что ж, когда нет песен, остается только дешевый треп. Даже как-то неудобно за артистку. Как думаете, может подарить ей хорошую песню? Авось добрее станет", – написала Крапивина.

Напомним, Тина Кароль во время интервью "Комсомольской правде" в Минске, осудила выступление украинского артиста Alekseev, который на Евровидении-2018 представлял Беларусь.

"Для этого есть граждане Беларуси, чтобы представить свою страну. Даже если бы они не попали в финал, это все-таки конкурс, где встречаются страны. Если бы Алексеев принял гражданство, это был бы выбор – я хочу быть белорусом. Но тут получилась подмена понятий. Мы в своей стране, в Украине, научились говорить то, что думаем. Мы не боимся и не прячемся. Сейчас я говорю то, что думаю", - отметила артистка.

Ранее продюсер Лободы объяснила, почему артистка не выступает в Украине.

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