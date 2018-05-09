Романтичный образ, "растущие из спины розы". Как на "Евровидении-2018" выступил Alekseev, фото

Исполнитель на конкурсе спел песню о любви.
Артист выступал в белой рубашке и черных брюках, главным атрибутом стала роза, которая словно пронзала руку насквозь, его снимки уже опубликовало агентство Reuters.
В конце выступления, когда исполнитель повернулся к зрителям, из его спины "росли розы".
Напомним, в Лиссабоне первый полуфинал "Евровидения-2018" прошел 8 мая, в нем приняли участие 19 участников, но только десять из них смогли пройти дальше. Узнать, представители каких стран попали в финал конкурса, можно здесь.