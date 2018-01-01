"Расскажет все, о чем молчала": Тина Кароль заинтриговала поклонников красивыми снимками

Певица продемонстрировала образы из нового музыкального фильма.

Тина Кароль опубликовала серию фото на своей странице в Instagram, стилизованные под pоlaroid-снимки, со съемок, которые проходили в Киевской оранжерее, Национальном львовском оперном театре и Литературно-мемориальном музее-квартире Павла Тычины.

На кадрах артистка позирует в эффектных нарядах от украинских брендов (Dafna May, Elena Reva, The Flow, Lake Studio, Elena Burba, Gasanova, Ruslan Baginskiy) и с красивым макияжем с акцентом на ее любимой красной помаде.

Таким образом певица рассказала о сюрпризе, который она готовит поклонникам к 8 марта. Именно в международный женский день состоится премьера музыкального фильма на ее мультиплатиновый альбом "Интонации."

Фильм отснят в формате visual album и состоит из двух частей: интервью певицы и visual album, в который вошли видеоклипы на новые песни из мультиплатиновой пластинки "Интонации".

Visual album – это музыкальный формат, в котором артист выпускает видеоклип к каждой песне из своего альбома. Видео объединены единой концепцией, чтобы рассказать целостную историю всей музыкальной пластинки.

Ранее бывший возлюбленный Тины Кароль рассказал об отношениях с певицей.