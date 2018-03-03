Российский друг Ани Лорак "кинул" артистку и променял ее на выступление перед Путиным

Сергей Лазарев обещал певице присутствовать на ее концерте "Дива" в Москве.

Сергей Лазарев не сможет быть на концерте Ани Лорак в Москве anilorak/instagram

Российский певец Сергей Лазарев не сможет прийти на концерт "Дива" своей подруги Ани Лорак 3 марта.

"Diva!! @anilorak удачи тебе сегодня!! Куража! Хорошего звука! Аншлага! Жаль, что сегодня не смогу быть и поддержать тебя лично! я уже видел это потрясающее шоу в Питере и по-доброму завидую зрителям, которые сегодня его увидят впервые!! Все в Олимпийский сегодня!!!", - написал Лазарев на своей странице в Instagram.

Как оказалось, певец выступит на митинге в поддержку президента РФ Владимира Путина, который баллотируется на выборы еще раз.

Также свое присутствие на концерте в "Лужниках" подтвердил и Филипп Киркоров.

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