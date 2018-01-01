Шварценеггер вышел из больницы после операции на сердце

70-летнему актеру заменили клапана в катетере.

Шварценеггера выписали из больницы. Instagram

Об этом его представитель Дэниел Кетчелл сообщил на странице в Twitter.

"Шварценеггер отправился домой!" – рассказал он.

Напомним, после того, как Шварценеггер пришел в сознание после операции, он сразу начал травить шутки.

Позднее Сталлоне рассказал о восстановлении Шварценеггера после операции. Он не сомневается, что его коллега и друг ни в коем случае не откажется от своей заядлой привычки курить сигары.