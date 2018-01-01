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Шварценеггер вышел из больницы после операции на сердце

Сегодня, 07:56

70-летнему актеру заменили клапана в катетере.

Арнольд Шварценеггер
Шварценеггера выписали из больницы. Instagram
Американского актера Арнольда Шварценеггера, который недавно перенес экстренную операцию на сердце, выписали из больницы.

Об этом его представитель Дэниел Кетчелл сообщил на странице в Twitter.

"Шварценеггер отправился домой!" – рассказал он.

Напомним, после того, как Шварценеггер пришел в сознание после операции, он сразу начал травить шутки.

Позднее Сталлоне рассказал о восстановлении Шварценеггера после операции. Он не сомневается, что его коллега и друг ни в коем случае не откажется от своей заядлой привычки курить сигары.
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Арнольд Шварценеггер, операция, сердце
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