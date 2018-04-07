Шварценеггер вышел из больницы после операции на сердце

70-летнему актеру заменили клапана в катетере.
Американского актера Арнольда Шварценеггера, который недавно перенес экстренную операцию на сердце, выписали из больницы.
Об этом его представитель Дэниел Кетчелл сообщил на странице в Twitter.
"Шварценеггер отправился домой!" – рассказал он.
Update: @Schwarzenegger is headed home! https://t.co/QWeG8C82M7— Daniel Ketchell (@ketch) 6 апреля 2018 г.
Напомним, после того, как Шварценеггер пришел в сознание после операции, он сразу начал травить шутки.
Позднее Сталлоне рассказал о восстановлении Шварценеггера после операции. Он не сомневается, что его коллега и друг ни в коем случае не откажется от своей заядлой привычки курить сигары.