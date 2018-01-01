Сегодня, 14:48 RSS

Спустя двадцать лет стали известны подробности убийства рэпера Тупака Шакура

Сегодня, 14:40

В Тупака стрелял его собственный племянник Орландо Андерсон.

тупак шакур
Причиной смерти Тупака, якобы, стала обыкновенная личная ссора Открытые источники
тупак шакур
Причиной смерти Тупака, якобы, стала обыкновенная личная ссора Открытые источники
Экс-гангстер Дуэйн Кит Дэвис, более известный, как "Keefe D", спустя более, чем двадцать лет, раскрыл неизвестные ранее подробности об убийстве американского рэп-исполнителя Тупака Шакура.

Об этом пишет британские издание "The Daily Mail".

Кит Дэвис рассказал правду о том, кто, как и за что на самом деле застрелил Тупака в одном из эпизодов фильма Netflix "Unsolved, the Tupac and Biggie Murders" ("Нераскрытые: убийства Тупака и Бигги").

Во время убийства рэпера в 1996 году Дэвис был в одной машине с убийцей. Он утверждает, что в Тупака стрелял его собственный племянник Орландо "Baby Lane" Андерсон. Причиной убийства, якобы, стала личная ссора: Андерсон попытался украсть у члена команды Шакура медальон банды, за что был избит рэпером и его друзьями.

"Люди преследуют меня 20 лет. Я решил высказаться сейчас, потому что у меня рак. Терять нечего. Я хочу правды", - заявил Дэвис.

Если слова Дэвиса - правда, то привлечь виновника смерти Тупака к ответственности уже не удастся; спустя два года после роковых выстрелов Андерсон погиб в одной из перестрелок на улицах города.

Читайте также Застрелили еще одного рэпера: Smoke Dawg расстрелян в Торонто

Напомним, 19 июня в Майами на улице был убит двадцатилетний рэпер из Флориды Джасей Дуэйн Онфрой, известный под псевдонимом XXXTentacion.

Также 19 июня в американском Питтсбурге (штат Пенсильвания) был убит 21-летний рэп-исполнитель Трейвон Смарт, выступавший под псевдонимом Jimmy Wopo.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Теги:  
Тупак Шакур, гангстер, убийство, подробности, загадка, рэпер
ПО МАТЕРИАЛАМ:The Daily Mail
Загрузка...
+
Соглашаюсь
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности