В США застрелили 21-летнего рэпера Jimmy Wopo

В американском Питтсбурге (штат Пенсильвания) был убит 21-летний рэп-исполнитель Трейвон Смарт, выступавший под псевдонимом Jimmy Wopo.

Как сообщает телеканал CBS, рэпер сидел в своей машине, когда к нему подъехала другая машина, из которой открыли огонь.

В салоне авто со Смартом находился еще одни человек, они оба были доставлены в больницу с огнестрельными ранениями.

Позднее менеджер Jimmy Wopo на своей странице в Facebook сообщил, что рэпер скончался. Состояние второго пострадавшего медики оценивают как стабильное.

Тем временем полиция разыскивает подозреваемых.

Ранее стало известно, что в Майами убили рэпера Джасея Дуэйна Онфроя, известного под псевдонимом XXXTentacion.