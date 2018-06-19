В США застрелили 21-летнего рэпера Jimmy Wopo

В салоне авто со Смартом находился еще один человек.
В американском Питтсбурге (штат Пенсильвания) был убит 21-летний рэп-исполнитель Трейвон Смарт, выступавший под псевдонимом Jimmy Wopo.
Как сообщает телеканал CBS, рэпер сидел в своей машине, когда к нему подъехала другая машина, из которой открыли огонь.
В салоне авто со Смартом находился еще одни человек, они оба были доставлены в больницу с огнестрельными ранениями.
Позднее менеджер Jimmy Wopo на своей странице в Facebook сообщил, что рэпер скончался. Состояние второго пострадавшего медики оценивают как стабильное.
Тем временем полиция разыскивает подозреваемых.
Ранее стало известно, что в Майами убили рэпера Джасея Дуэйна Онфроя, известного под псевдонимом XXXTentacion.