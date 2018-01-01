"Я не буду в тебя стрелять". Рудницкая рассказала, как на концертах определяет "ватников"

Видела, как люди морщились, отворачивались, не пели Гимн, рассказала Анжелика Рудницкая.
Об этом певица, телеведущая, основательница "Территории А", волонтер, советник министра культуры Украины Анжелика Рудницкая рассказала во время чата в "Главреде".
"Видела, как люди морщились, отворачивались, не пели Гимн... В прошлом году выступала в одном из прифронтовых интернатов, который находится очень близко к линии разграничения, и там был человек, который стоял во время нашего пения, но его выражение лица было недружественным. Тогда я спросила у руководства интерната, этот человек с оккупированной территории, и они сказали: "Да. А вы откуда знаете?". На это ответила: "Я — опытная артистка. Вижу в зале всех, даже когда выключен свет". Они рассказали, что люди приезжают с оккупированных территорий, просятся на работу, и их берут. У таких людей есть обида на страну, которая их не защитила от войны", — рассказала она.
В то же время, во время другого концерта, в Авдеевке все люди пели Гимн Украины.
"После Авдеевки мы выступали в Покровске, уже в зале, а не на площади, и молодежь — студенты и старшеклассники — все держали руку на сердце и пели вместе с нами Гимн, и это было очень трогательно, особенно для тех артистов, которые впервые побывали в зоне АТО. Это действительно классно. Но бывало и так, что ко мне подходил человек и говорил: "Ты что, думаешь, что мы с тобой единомышленники? Нет. Я думаю совсем иначе, чем то, что ты сейчас говоришь со сцены. Но я не буду в тебя стрелять". Говорю: "И на том спасибо", — добавила Рудницкая.
Напомним, ранее заслуженная артистка Украины Анастасия Приходько во время чата в "Главреде" объяснила, почему россияне должны на коленях молить украинцев о прощении.
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