"Мирный ядерный взрыв". На Донбассе боевики останавливают водоотливы на шахтах — соцсети

В Енакиево водоотлив на шахте имени Карла Маркса на горизонте 875 метров был остановлен уже 6 января, сообщает Чернов.

Боевики останавливают водоотливы на шахтах УНИАН

На оккупированной территории Донбасса боевики намерены остановить откачку воды на всех предприятиях шахтобъединений "Орджоникидзеуголь" и "Артемуголь". В свою очередь, это может привести к затоплению городов, которые стоят на шахтных выработках.

Об этом врач из Енакиево Александр Чернов, которого российские СМИ называют "Доктор Смерть", пишет на своей странице в Facebook.

Он отметил, что в Енакиево водоотлив на шахте имени Карла Маркса на горизонте 875 метров был остановлен уже 6 января, а 15 января планируется прекратить откачку в воды на том же предприятии с горизонта 500 метров.

"Скоро Горловка и Енакиево будут морем, — написал Чернов. — 6 января 2017 года остановили водоотлив на шахте Карла Маркса (горизонт 875 метров), а 15 января 2017 года будет производиться остановка последнего водоотлива на этой же шахте (горизонт 500 метров). Предварительная дата 01.04.2017 — остановка всех водоотливных установок "Орджоникидзеугля" и "Артемугля".

Блогер отмечает, что затопление шахт опасно не только подтоплением городов, но и выходом на поверхность подземных газов, которые скапливаются на горизонтах.

"Возникает вопрос, какие будут последствия после затопления до такого уровня на шахте "Юнком" (горизонт 900 метров)", — пишет Чернов. "Мирный ядерный взрыв", — добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики решили закрыть шахты в Макеевке.