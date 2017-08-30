По стандартам НАТО. Как на Львовщине готовят украинских десантников, опубликованы фото

Десантники отмечают, что сотрудничество с иностранными партнерами является двусторонней, идет активный обмен практическим опытом.

На Львовщине готовят украинских десантников Фото: mil.gov.ua

В расположенном во Львовской области Международном центре миротворчества и безопасности личный состав батальона одной из десантно-штурмовых бригад ВДВ проходит 55-дневный курс подготовки по стандартам НАТО.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы Министерства обороны.

Военнослужащие отметили, что все занятия непосредственно организуют и проводят украинские инструкторы, которые были подготовлены при участии специалистов из США, Великобритании, Канады и Литвы. Иностранные партнеры на данный момент являются наблюдателями и советниками инструкторского коллектива.

"За время проведения АТО это наша первая возможность провести подготовку батальона в полном составе. Есть хорошая возможность сделать это в комплексе: начиная от индивидуальной подготовки военнослужащих и завершая боевым слаживанием батальона в целом. Среди военнослужащих батальона около 70 процентов являются ветеранами боевых действий", — отметил заместитель командира батальона ВДВ майор Александр Бордюг.

Десантники отмечают, что сотрудничество с иностранными партнерами является двусторонней, идет активный обмен практическим опытом.

Вскоре военнослужащие батальона ВДВ примут участие в международных учениях "Репид Трайдент-2017", которые состоятся на Львовщине в сентябре этого года.

Напомним, ранее были опубликованы фото необычных учений танкистов ВСУ.

Фото: mil.gov.ua.