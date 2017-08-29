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Необычные учения танкистов ВСУ @54ombr
-
Подводный "Зверобой". Опубликованы фото необычных учений танкистов ВСУ @54ombr
-
Подводный "Зверобой". Опубликованы фото необычных учений танкистов ВСУ @54ombr
-
Подводный "Зверобой". Опубликованы фото необычных учений танкистов ВСУ @54ombr
-
Подводный "Зверобой". Опубликованы фото необычных учений танкистов ВСУ @54ombr
-
Подводный "Зверобой". Опубликованы фото необычных учений танкистов ВСУ @54ombr
-
Подводный "Зверобой". Опубликованы фото необычных учений танкистов ВСУ @54ombr
-
Подводный "Зверобой". Опубликованы фото необычных учений танкистов ВСУ @54ombr
-
Подводный "Зверобой". Опубликованы фото необычных учений танкистов ВСУ @54ombr
-
Подводный "Зверобой". Опубликованы фото необычных учений танкистов ВСУ @54ombr
-
Подводный "Зверобой". Опубликованы фото необычных учений танкистов ВСУ @54ombr
-
Подводный "Зверобой". Опубликованы фото необычных учений танкистов ВСУ @54ombr
-
Подводный "Зверобой". Опубликованы фото необычных учений танкистов ВСУ @54ombr
-
Подводный "Зверобой". Опубликованы фото необычных учений танкистов ВСУ @54ombr
-
Подводный "Зверобой". Опубликованы фото необычных учений танкистов ВСУ @54ombr
В Николаевской области на полигоне "Широкий лан" прошли подводные учения батальона "Зверобой" 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины.
Об этом идет речь в сообщении бригады в Facebook.
Отмечается, что украинские танкисты учились преодолевать водную преграду с полным погружением под воду. Обучение прошли на специально оборудованном вододроме.
Для этих целей на боевых машинах установили труболазы для входа экипажа и выхода, а также выхлопные и трубы для всасывания воздуха.
Сами же бойцы накануне прошли легкую водолазную подготовку — ознакомились с противогазом ИП-5, что позволяет дышать под водой в случае затопления танка, и испытали его в действии во время учебных погружений в тренировочном бассейне.
"Поскольку такой опыт вполне может пригодиться во время выполнения задач в зоне АТО, в следующий раз танкисты планируют выполнять упражнения уже по-боевому без труболаза, с задраенным люком", — добавили украинские военные.
Напомним, ранее сообщалось, что на Львовщине украинские взрывотехники провели учения с агентами ФБР.
Фото: @54ombr.