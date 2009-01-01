Попытка номер шесть. Рада сделала на католическое Рождество выходной

Нардепы также лишили украинцев одного нерабочего дня.
Об этом пишет УНИАН.
Агентство уточнило, что такое решение поддержали 238 народных избранников, но после пяти провальных голосований за документ.
Позже председатель парламента Андрей Парубий предложил исключить 2 мая (День международной солидарности трудящихся) из перечня праздничных и нерабочих дней, инициативу поддержали нардепы. Закон вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования.
Напомним, 14 ноября Рада приняла президентский законопроект о повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности (№7117). Узнать больше о документе можно здесь.