Рада может ввести еще один выходной для украинцев

Верховная Рада Украины уже на этой неделе может вынести на голосование вопрос определения 25 декабря выходным днем.

Об этом заявил на согласительном совете в понедельник спикер парламента Андрей Парубий, пишет "Украинская правда".

Председатель комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий попросил внести на рассмотрение парламента законопроект 2149.

"Предлагается 25 декабря Рождество Христово сделать выходным днем так же как и 7 января. Поскольку в Украине много и римо-католиков и протестантов, которые просят сделать этот день выходным днем. И мы имеем поддержку зала", — сказал он.

Парубий заявил, что законопроект о "25 декабря" включен в повестку дня на вторник.

"Это обусловлено тем, чтобы фракции смогли провести по этому поводу дискуссии", — сказал он.

"Если во время изучения на фракциях мы увидим поддержку, мы в четверг его сможем поставить в достаточно проходную часть и без большого страстного обсуждения принять по нему решение", — сказал спикер.

Парубий добавил, что если будет положительное решение фракций, то "мы в четверг его сможем пройти среди первых вопросов".

Напомним, директор Украинского института национальной памяти, историк Владимир Вятрович предложил изменить календарь праздников для украинцев.