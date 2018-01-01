С Троицей: православные поздравления в смс и красивых картинках

"Главред" собрал идеи поздравлений с Троицей в стихах и открытках.

Праздновать Троицу на Руси стали лишь через 300 лет после крещения князем Владимиром, но праздник быстро "прижился".

Подробное о том, что означает праздник Троица и его истории, ранее читателям "Главреда" рассказал митрополит Павел.

"Главред" уже писал о том, как празднуют Троицу. В этом материале мы собрали идеи поздравлений с Троицей на словах и в картинках.

Православные поздравления с Троицей

2 смс – 98 символов:

Пусть Дух Святой к тебе придет,

Спокойствие наступит,

Удачу и любовь вдохнет,

Развеет грусти тучи.

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3 смс – 172 символа:

Пусть в Троицу Святую

Исчезнет с глаз слеза,

Обиду пусть пустую

Не разглядят глаза.

Семья пусть станет крепче,

Любовь пусть оживит,

Пусть ноша будет легче,

Больное отболит.

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4 смс – 275 символов:

На Землю вновь пришла Святая Троица.

Я поздравляю тебя с ней.

На созиданье пусть душа настроится,

Пусть в жизни будет много светлых дней!

Отец, и Сын, и Дух Святой с тобою!

Они ведут и учат, и хранят!

Пусть будет свет в душе, и радость в сердце,

Пусть ангелы с тобою говорят!

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4 смс – 206 символов:

От всей души желаем вам

В честь Троицы великой,

Чтобы вас Бог берег, хранил,

Всегда вам был защитой.

Здоровья вам на много лет,

Душевного покоя, мира,

Любви, гармонии в семье.

Пусть будет жизнь счастливой!

Поздравление с Троицей в прозе

2 смс – 124 символа:

Поздравляю с Троицей и от души пожелаю света счастья в жизни, аромата любви и добрых ветров перемен только в лучшую сторону.

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4 смс – 217 символов:

С Троицей Святой поздравляю. Пожелать хочу чистой любви и ясных дней в жизни. Пусть вас окружает доброта и тепло, пусть в сердце всегда живет вера, а на душе таится надежда на лучшее. Мирного неба и крепкого здоровья.

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4 смс – 237 символов:

Поздравляю с Троицей и от всей души желаю солнечного настроения души, благоприятной погоды в доме, невероятной красоты вокруг, цветущей любви в сердце, постоянного лада в семье, неизменной надежды на лучшее и счастливого блеска в глазах.

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2 смс – 126 символов:

Поздравляю с Троицей и всем сердцем желаю ловить дыхание ветра удачи, украсить зеленью надежд и пестротой мечтаний свою жизнь.

Еще больше поздравлений в нашем материале Троица-2018: поздравления на словах и в анимированных открытках.

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