Троица-2018: поздравления на словах и в анимированных открытках

25 мая 2018, 13:37

"Главред" собрал идеи поздравлений с Троицей на словах и в картинках.

  • Троица-2018: поздравления на словах и в анимированных открытках
  • Троица-2018: поздравления на словах и в анимированных открытках
  • Троица-2018: поздравления на словах и в анимированных открытках
  • Троица-2018: поздравления на словах и в анимированных открытках
  • Троица-2018: поздравления на словах и в анимированных открытках
  • Троица-2018: поздравления на словах и в анимированных открытках
  • Троица-2018: поздравления на словах и в анимированных открытках
  • Троица-2018: поздравления на словах и в анимированных открытках
  • Троица-2018: поздравления на словах и в анимированных открытках
  • Троица-2018: поздравления на словах и в анимированных открытках
  • Троица-2018: поздравления на словах и в анимированных открытках

Троица отмечается через 50 дней после Пасхи. В 2018 году Троица выпадает на 27 мая

"Главред" уже писал о том, что нужно делать на Троицу-2018 и чего нельзя делать в этот день. В сегодняшнем материале мы собрали идеи поздравлений с Троицей на словах и в картинках: их можно цитировать дословно или использовать как основу, чтобы поздравить своими словами с Троицей.

Стихи на Троицу христианские

Пусть в светлый праздник Троицы

Хорошее утроится.

А плохое — уйдет в даль,

Унеся с собой печаль!

Пусть праздник теплый летний

Подарит многолетие

И жизнь в добре и здравии,

И в Божьем почитании!

***

С днем Троицы Святой

И с Днем Святого духа!

Хранит тебя пускай покой,

А жизнь пусть будет легче пуха.

Пусть процветание во всем

Царит, вокруг всех поражая.

Благословен пусть будет дом.

Любви прекраснейшей желаю!

***

Пусть душа станет лучше и чище,

Пусть уйдут из нее все тревоги,

А любовь, уважение, счастье

Будут всюду на вашей дороге.

В праздник Троицы вас я поздравлю,

В Храме Божьем за вас помолюсь

И о здравии свечку поставлю,

Своей радостью я поделюсь.

Пусть царит всюду Божье участье,

Помогает Господь вам во всем,

Пусть с пути уберет все преграды

И добром ваш наполнится дом.

Светлый праздник Святой Троицы! Открытки Троица

Поздравление с Троицей в прозе

Со светлым праздником Троицы! Желаю тепла в душе, мира, добра, искренней веры. Пусть Господь хранит и благословляет. С праздником!

***

С святой Троицей вас всех поздравляю! Желаю в этот святой день, быть добрее, мудрее и терпимее. И пускай все дорогие и любимые вам люди будут рядом.

***

Поздравляю с Троицей и всем сердцем желаю ловить дыхание ветра удачи, украсить зеленью надежд и пестротой мечтаний свою жизнь.

***

Поздравляю с Троицей. Пусть этот светлый праздник принесет благо в ваш дом и счастье. Желаю искренности, любви, здоровья, благосостояния, удачи и радости.

Поздравление с Троицей в смс

2 смс - 106 символов:

Пусть троица благословит,

От лиха, зла и бед хранит,

Исполнит все Ваши желания,

Надежды, мечты и ожидания.

***

2 смс - 115 символов:

Пусть радость входит в каждый дом,

С ней вместе Троица Святая,

Накроет всех своим крылом,

От бед и горестей спасая!

***

3 смс - 170 символов:

Поздравляю с Троицей. Пусть будет счастье и здоровье в доме, любовь и добро в сердце, удача и успех на жизненном пути, мир и радость в душе, понимание и уважение в семье.

***

2 смс - 101 символ:

В светлый праздник православный,

Поздравления прими.

И от Троицы небесной,

Благость в сердце сохрани.

Поздравляю с ТРОИЦЕЙ! Открытки Троица

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