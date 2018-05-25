Троица-2018: поздравления на словах и в анимированных открытках

"Главред" собрал идеи поздравлений с Троицей на словах и в картинках.
Троица отмечается через 50 дней после Пасхи. В 2018 году Троица выпадает на 27 мая.
"Главред" уже писал о том, что нужно делать на Троицу-2018 и чего нельзя делать в этот день. В сегодняшнем материале мы собрали идеи поздравлений с Троицей на словах и в картинках: их можно цитировать дословно или использовать как основу, чтобы поздравить своими словами с Троицей.
Стихи на Троицу христианские
Пусть в светлый праздник Троицы
Хорошее утроится.
А плохое — уйдет в даль,
Унеся с собой печаль!
Пусть праздник теплый летний
Подарит многолетие
И жизнь в добре и здравии,
И в Божьем почитании!
***
С днем Троицы Святой
И с Днем Святого духа!
Хранит тебя пускай покой,
А жизнь пусть будет легче пуха.
Пусть процветание во всем
Царит, вокруг всех поражая.
Благословен пусть будет дом.
Любви прекраснейшей желаю!
***
Пусть душа станет лучше и чище,
Пусть уйдут из нее все тревоги,
А любовь, уважение, счастье
Будут всюду на вашей дороге.
В праздник Троицы вас я поздравлю,
В Храме Божьем за вас помолюсь
И о здравии свечку поставлю,
Своей радостью я поделюсь.
Пусть царит всюду Божье участье,
Помогает Господь вам во всем,
Пусть с пути уберет все преграды
И добром ваш наполнится дом.
Поздравление с Троицей в прозе
Со светлым праздником Троицы! Желаю тепла в душе, мира, добра, искренней веры. Пусть Господь хранит и благословляет. С праздником!
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С святой Троицей вас всех поздравляю! Желаю в этот святой день, быть добрее, мудрее и терпимее. И пускай все дорогие и любимые вам люди будут рядом.
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Поздравляю с Троицей и всем сердцем желаю ловить дыхание ветра удачи, украсить зеленью надежд и пестротой мечтаний свою жизнь.
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Поздравляю с Троицей. Пусть этот светлый праздник принесет благо в ваш дом и счастье. Желаю искренности, любви, здоровья, благосостояния, удачи и радости.
Поздравление с Троицей в смс
2 смс - 106 символов:
Пусть троица благословит,
От лиха, зла и бед хранит,
Исполнит все Ваши желания,
Надежды, мечты и ожидания.
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2 смс - 115 символов:
Пусть радость входит в каждый дом,
С ней вместе Троица Святая,
Накроет всех своим крылом,
От бед и горестей спасая!
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3 смс - 170 символов:
Поздравляю с Троицей. Пусть будет счастье и здоровье в доме, любовь и добро в сердце, удача и успех на жизненном пути, мир и радость в душе, понимание и уважение в семье.
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2 смс - 101 символ:
В светлый праздник православный,
Поздравления прими.
И от Троицы небесной,
Благость в сердце сохрани.