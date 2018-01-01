В Киеве молния попала в телебашню, опубликованы яркие фото и видео

В столице молния более чем за час раз пять попадала в объект, отметил фотограф.
Момент попадания молнии в объект на видео заснял фотограф Александр Гусев, говорится на его странице в Facebook.
"За более чем час раз пять попадала. Понял, что снять на фото очень трудно. Решил на видео))", — отметил он.
Напомним, 14 июня в Киеве бушевала стихия — был сильный дождь с грозой и ветром, некоторые улицы залила вода. Фото и видео, на которых запечатлены последствия непогоды, можно посмотреть здесь.
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