Мощная гроза с ливнем накрыла Киев: опубликовано видео потопа

Вечером 14 июня Киев оказался в эпицентре стихии – на город обрушился сильный дождь с грозой и ветром.

Киевляне и гости столицы делились в YouTube зрелищными и одновременно пугающими видео.

Сильный дождь в Киеве начался примерно в 21:30 и продлился чуть больше часа. Начало ливня сопровождали шквальные порывы ветра и грозы. На некоторых улицах мощные потоки воды стали причиной настоящего потопа.

"Летний дождь, фантастика", "Класс! Завораживает", "Дождались наконец-то", освежит все", "После такой жары, самое оно", - пишут комментаторы.

Напомним, из-за погодных условий в аэропорту "Жуляны" самолет авиакомпании Bravo, рейс 4406 Анталия-Киев развернуло и вынесло со взлетно-посадочной полосы. На борту находилось 169 пассажиров, некоторым понадобилась медицинская помощь.