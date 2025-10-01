Появятся ли в Украине Томагавки - что может помешать ударам по России

Заявления в отношении Томагавков, считают эксперты, можно считать стратегическим переломом и подготовкой к новому витку эскалации войны в Украине.

В США заговорили о поставках Украине ракет Tomahawk / Коллаж Главред

​​Впервые с начала полномасштабного вторжения России в Вашингтоне публично заявили о рассмотрении возможных поставок Украине дозвуковых крылатых ракет большой дальности "Томагавк" (Tomahawk). Несмотря на то, что решение пока только на стадии обсуждения, в России оно уже вызвало беспокойство, однако эксперты к вероятности поставок ракет Украине относятся скептически. Главред собрал все, что известно на данный момент.

Томагавки для Украины – что говорят в Белом доме

28 сентября вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News заявил, что Соединенные Штаты рассматривают просьбу Украины предоставить ей ракеты "Томагавк", однако отметил, что окончательное решение о поставках остается за президентом США Дональдом Трампом. "Президент будет делать то, что в интересах Соединенных Штатов Америки. Я знаю, что в эту минуту мы ведем переговоры по этому вопросу", - сказал Вэнс, и уточнил, что в поставках также могут участвовать и европейские страны.

Накануне информация о переговорах касаемо Tomahawk появлялась в западных медиа. В частности, по информации The New York Post, президент Украины Владимир Зеленский якобы просил Трампа поставить ракеты во время двусторонней встречи на полях Генассамблеи ООН, чтобы иметь рычаг давления на Россию с целью принудить российского диктатора Путина сесть за стол переговоров. Также, по данным издания, Трамп якобы "открыт" для такого шага.

Кроме того, спецпредставитель президента США Кит Кэллог утверждает, что поставки "Томагавков" могут рассматриваться в логике Вашингтона по разрешению на дальнобойные удары Украины по России с применением американского оружия.

"Судя по тому, что сказал господин Трамп и что сказал вице-президент Венс… ответ — да. Нужно использовать возможность наносить удары вглубь. Никаких "убежищ" не существует", сказал Келлог в интервью Fox News, и отметил, что окончательного решения по поставкам еще не принято.

Однако позднее, выступая на полях Варшавского форума безопасности Келлог назвал Tomahawk "очень передовой ракетной системой", которая способна "изменить динамику любого военного конфликта".

Реакция России

В ответ на заявления Украины и США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле внимательно изучают заявления официальных лиц США, связанные с возможностью передачи Украине крылатых ракет Tomahawk.

"Мы действительно слышали эти заявления, мы внимательно сейчас их анализируем", - заявил он. И добавил, что за вопросом внимательно следят российские военные специалисты, поскольку возникает вопрос, "кто может пускать эти ракеты, даже если они оказываются на территории Украины". При этом Песков считает, что ракеты "не станут панацеей, которая сможет изменить ситуацию на фронте".

С аналогичным заявлением выступил и глава МИД РФ Сергей Лавров. Более того, он заявил, что для него будет "удивительно", если Украина получит американские ракеты Tomahawk.

"Tomahawk американцы далеко не всем поставляют. Из европейцев, если я не ошибаюсь, в Испанию и Нидерланды. Другим как-то остерегаются. Если они считают, что Украина — это ответственное государство, которое будет ими ответственно пользоваться, то это будет для меня удивительно", — подчеркнул Лавров.

Что известно о ракетах Tomahawk

Tomahawk — это американская дозвуковая крылатая ракета большой дальности, изначально морского базирования. Она предназначена для высокоточных ударов по стратегическим целям в тылу противника, включая командные пункты, аэродромы и склады. Дальность современных модификаций составляет примерно 1 000–1 800 км, боевая часть — около 450 кг, навигация комбинированная (инерциальная, спутниковая, с картографической коррекцией), что позволяет ракете лететь на малой высоте и обходить средства ПВО.

Ракета Tomahawk - характеристики / Инфографика: Главред

Такие ракеты есть на вооружении у США, Великобритании, Австралии, Японии и Нидерландов. Tomahawk активно использовались США в боевых операциях последних десятилетий: во время войны в Персидском заливе (1991), Югославии (1999), Ираке (2003), а также для ударов по Сирии (2017–2020-е), объектам йеменских хуситов в Красном море и ядерным объектам Ирана (2025).

Точные данные о текущих запасах крылатых ракет Tomahawk засекречены, однако по оценкам экспертов США общие запасы боеприпасов, подлежащих реквалификации или поддержанию в боевом состоянии, могут достигать около 4 тысяч единиц.

Ракеты достанут от Санкт-Петербурга до Урала

Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко считает, что заявления вице-президента Вэнса в отношении "Томагавков" - это не тактическое сдерживание, а стратегический перелом.

О персоне: Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

"Трамп дал понять: его терпение не безгранично. США уже показали готовность действовать жестко в отношении Ирана. Теперь Кремль рискует получить десятилетия разрушений в собственном тылу. Война переходит в фазу стратегического давления на Россию", - считает Коваленко.

По его словам, в случае передачи ракет Украине под потенциальным ударом оказывается вся европейская часть РФ — от Санкт-Петербурга до Урала.

"Сейчас все это под прицелом дронов и других средств. Но "Томагавки" могут стать отдельной историей. Еще более уязвимыми станут нефтеперерабатывающие заводы, газовые хабы, электростанции (если Россия бьет по украинским объектам, то симметричный ответ — очевиден) и транспортные узлы. Для российской экономики это означает: потерю экспортных доходов, которые невозможно быстро компенсировать; долгосрочный кризис и ослабление позиций на мировых рынках; внутреннюю дестабилизацию — от давления элит, теряющих доходы, до населения, столкнувшегося с энергетическим дефицитом", - отметил Коваленко. И добавил, что потеря даже части энергетической инфраструктуры сделает будущее РФ еще более зависимым от Китая и решений в Вашингтоне.

Часть гибридной войны США

По мнению политического аналитика Вадима Денисенко, главной причиной риторики США в отношении передачи Украине ракет является ответ на гибридную война дронов, которую начала Россия в ЕС.

"США ведут свою гибридную войну, где "страшилки" про теоретически возможные Томагавки — это асимметричный ответ на дроны над аэропортами в ЕС", - считает Денисенко.

О персоне: Вадим Денисенко Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.

Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия. Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023). С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

И хоть пока процесс поставок ракет Украине лишь обсуждается, эксперты обращают внимание, что Украина рискует столкнуться с рядом проблем в случае их использования. Прежде всего потому, что на вооружении ВСУ отсутствуют необходимые для Томагавков пусковые установки. Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук обращает внимание на то, что Tomahawk — это, в классическом смысле, крылатая ракета морского базирования. То есть для применения таких ракет на суше нужны специальные наземные пусковые установки, которых у США не так много.

"После подписания договора о РСМД в 1987 году между США и СССР наземные пусковые установки и наземные ракеты были сняты с вооружения в США и в 1991 году уничтожены по распоряжению Джорджа Буша-старшего. В 2023 году, после того как США и РФ официально вышли из договора по РСМД, был разработан и принят на вооружение наземный мобильный ракетный комплекс Typhon для запуска крылатых ракет Tomahawk и многоцелевых ракет Standard SM-6. "Тайфунов" в армии США, в отличие от "Томагавков", немного. Поэтому прежде всего нужно говорить о том, смогли бы мы получить НМРК Typhon, потому что без него ракеты — просто железо", - написал Лакийчук.

О персоне: Павел Лакийчук Павел Лакийчук – военный моряк в отставке. В период с 2013 по оккупацию Крыма агрессором Россией – руководитель информационных проектов аналитического центра "Номос" в Севастополе. Был заместителем главного редактора журнала "Черноморская безопасность". Ассоциированный эксперт Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" в 2015-2016 годах. Член координационного совета Гражданской лиги "Украина-НАТО". Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ". Сфера исследовательских интересов: национальная безопасность государсва, международное и морское право, евроатлантическое сотрудничество и история военно-морского искусства, указано на сайте Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

Политический аналитик, эксперт по ракетному вооружению Александр Кочетков также отмечает, что передача таких ракет может осуществиться исключительно в виде универсального мобильного ракетного комплекса MRC Typhon.

"Томагавк" с него летит на 1800 км, боевая часть — 450 кг. Такая ракета достанет до большинства вражеских аэродромов, с которых атакуют Украину (эффективность применения "Томагавков" проверена на практике в Сирии)… Сценарий может быть следующим: США передают один комплекс Typhon, но крупную партию ракет SM‑6 (с системой использования с F‑16), которые способны устроить вражеской авиации настоящий "воздушный геноцид". А Typhon легализует ситуацию и дополнительно добавляет "Томагавки" на большую дальность", - считает Кочетков.

О персоне: Александр Кочетков Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины. Ведет собственный ютюб-канал, комментирует события в Украине и мире.

