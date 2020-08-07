Деньги есть, желания нет: почему в Украине небезопасно ездить в поездах

Женский вагон в метрополитене Рио-де-Жанейро / Tumblr.com

После недавнего инцидента с нападением на женщину с ребенком в поезде Мариуполь-Киев, в соцсетях стали активно искать способы противодействия таким случаям. Один из них – отдельные вагоны для женщин. Однако, как отмечают эксперты, разделение вагонов по гендерному признаку от количества совершаемых преступлений в поездах не спасет, а исправить ситуацию можно только возвращением в поезда полиции.

Женские вагоны: как они выглядят в мире

Отметим, что за рубежом вагоны для женщин – не редкость. Наиболее они распространены в метрополитенах. В частности, вагоны Women only есть в метро Токио, Парижа, Рио-де-Жанейро и китайского Гуанчжоу. Там они появились для безопасности женщин – как от давки в часы пик, так и от домогательств мужчин.

Например, в токийском метро женские вагоны в составе каждого поезда нарочно выделены розовым цветом, и мужчинам строго воспрещено в них находиться в часы пик. Та же схема работает и в метро Рио, причем в часы пик на каждой станции при входе в вагоны даже дежурят охранники с оружием и ограничивают вход мужчинам.

Читайте такжеПочему идея с женскими вагонами обречена на провалТакже отдельные вагоны для женщин есть в метро Дубая, но там они были внедрены ввиду религиозных соображений. Однако там нарушителей карают деньгами - штраф за проезд в женском вагоне для мужчины составляет 100 дирхам (около 755 гривен). Кроме того, женские вагоны есть в Индии и курсируют они как в составах поездов метрополитена, так и в междугородних. При этом есть и отдельные вагоны для женщин, и совместные с мужчинами, однако последние разделены только проходом.

Женский вагон в Индии / twitter.com/saattooran

Пять лет назад идею запуска отдельных вагонов для женщин, детей и пожилых людей, которые бы курсировали в часы пик, обсуждали и в России. В частности, такие вагоны могли появиться в московском метро, но от задумки отказались из-за сложностей с контролем процесса посадки.

"Проблема гендерного насилия в Украине в последнее время становится публичной, так как все больше пострадавших женщин заявляют об этом. В то же время есть много женщин, которые не решаются обратиться в полицию, испытывая чувство стыда. В 2019 году, по данным исследования ООН, чуть более 50 процентов респондентов согласились с тем, что женщина может подвергаться насилию со стороны своего партнера, соответственно, существует проблема толерантности общества к этому вопросу. Но раз случаи насилия становятся публичными, это свидетельствует о признании проблемы. И это еще раз подтверждает факт того, что Украина должна ратифицировать Стамбульскую конвенцию, которую она уже подписала. Так как, если говорить о случае в поезде, то согласно ей, ребенка, чья мама в поезде подверглась насилию, также можно было бы считать пострадавшим, что увеличило бы шансы на наказание преступника", - рассказала Главреду спикер правозащитной организации Amnesty International Украина Екатерина Митева.

Без полиции толку не будет

В Украине разделять вагоны на мужские и женские уже пытались в 2010 году. Точнее, в отдельных вагонах 7 поездов одесского и киевского направлений, функционировали раздельные купе.

Но, как рассказал Главреду экс-руководитель Департамента пассажирских перевозок дальнего сообщения "Укрзализныци" Александр Красноштан, спустя три года, в 2013 году, их пришлось отменить из-за отсутствия спроса.

"Ситуация доходила до абсурда - даже были случаи, когда мужчины брали себе места в вагонах на женское имя. Злоумышленники не только мужчины, у преступности нет гендера. Само по себе разделение вагонов ничего не даст - в конце-концов, женщина может даже выкупить купе, если хочет ехать в нем одна. Единственное, что сейчас необходимо - обеспечить общественную безопасность, а это можно сделать только с помощью сопровождения полиции и профилактическими мероприятиями", - рассказал Красноштан.

Читайте такжеЖенщина, которую в поезде на глазах у сына пытались изнасиловать, рассказала новые подробностиОтметим, что в марте текущего года Укрзализныця на своей странице в Фейсбуке давала пояснение об отсутствии отдельных купе для мужчин и женщин. В компании заявили, что на это есть ряд причин. Во-первых, при покупке билетов онлайн не всегда возможно определить пол человека, так как существуют имена и фамилии, которые трудно идентифицировать по половому признаку: это могут быть иностранцы, или так называемые двойные имена, и тому подобное.

Во-вторых, такая инновация может восприниматься как дискриминация пассажиров.

"С правовой точки зрения мы не можем отказать пассажиру в покупке билета. Например, пассажиру-мужчине нужно ехать, а свободные места остались только в "женском" купе, Укрзализныця не может отказать такому пассажиру", - заявили в компании на своей странице в Facebook.

В марте Укрзализныця уже объясняла отсутствие раздельных купе / Скриншот

Напомним, что до 2014 года в украинских поездах безопасность на транспорте обеспечивалась спецподразделением МВД - транспортной милицией. Однако во время реформирования полиции этот отдел был ликвидирован. В марте этого года Укрзализныця совместно с полицейскими пыталась запускать патрулирование поездов в тестовом режиме на одесском направлении.

На данный момент, согласно сообщению в Фейсбуке Укрзализныци, на предприятии планируют привлечь к сопровождению поездов сотрудников Нацполиции, а также совместно с правоохранителями отработать новые стандарты безопасности в поездах.

Примечательно, что накануне на своей странице в Фейсбуке советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко сообщил, что полиция готова охранять поезда при условии создания надлежащих условий бюджетного финансирования и обеспечения материально-технической базы для полицейских.

Вторил ему и министр инфраструктуры Владислав Криклий, который и вовсе заявил, что охрана может появиться только в ночных поездах и может повлиять на стоимость билетов. "Это настолько дорого, что либо на стоимость билета повлияет, чего не хотелось бы точно делать, или это надо платить из бюджета, но это большие затраты, и я не думаю, что рационально их закладывать", - сказал Криклий в эфире одного из телеканалов.

Хотя, на самом деле, как объяснил Главреду Красноштан, деньги на безопасность уже есть и придумывать велосипед не нужно.

"Не думаю, что это как-то может повлиять на стоимость билетов. В данном случае мы говорим об обеспечении правопорядка в публичном месте. Согласно классификации ГСЧС, место, где одновременно находятся 100 и более человек, считается местом массового скопления людей. В поезде находится от 500 до 1000 людей. Общественная безопасность – это та услуга, которая бесплатно предоставляется государством и которую по закону должна обеспечивать полиция. Кроме того, пассажиры, покупая билеты, платят НДС в госбюджет около 2 миллиардов гривен в год. То есть они уже оплатили эту услугу своими налогами. А на нужды МВД из наших налогов ежегодно выделяют около 93 миллиарда – это более чем достаточно, чтобы обеспечить безопасность, в том числе, и в поездах. Единственное, что мешает - отсутствие политической воли", - резюмировал Красноштан.