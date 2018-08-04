Переиграли в "Сталкера": в Чернобыльской зоне поймали двух "сталкеров" с Донетчины

Двое "героев" явно переиграли в популярную компьютерную игру

Пограничники отдела “Иванков” Житомирского отряда совместно с представителями Национальной полиции задержали около ограждения Чернобыльской зоны отчуждения двух "сталкеров", которые пытались попасть на закрытую территорию.

Пограничники получили от местного жителя информацию о появлении в пограничье неизвестных лиц, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

"Вскоре правоохранители обнаружили двух мужчин, которые намеревались пересечь заградительный забор тыловой границы зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения. На запретную территорию молодые люди 1990 и 1993 года рождения пытались попасть с целью экстремального туризма и отдыха", - говорится в сообщении.

Сотрудниками полиции на правонарушителей составлены административные документы за нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению.

Напомним, в Чернобыльской зоне утром 5 июня возник сильный пожар, сначала загорелась трава, а потом огонь перекинулся на лес. СМИ называли наиболее вероятной причиной возникновения пожара поджог.