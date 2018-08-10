"Насиловали всю ночь напролет". На Киевщине двое мужчин надругались над несовершеннолетней

Момент задержания / kv.npu.gov.ua

В городе Бровары, что на Киевщине двое местных жителей изнасиловали 16-летнюю девушку.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы Главка Нацполиции региона. Согласно обнародованным ведомством данным, о факте сексуального насилия правоохранителям сообщили врачи из медучреждения, в которое обратилась потерпевшая.

По ее словам, двое мужчина затащили ее в квартиру многоэтажного дома и всю ночь напролет подвергали сексуальному насилию.

Правоохранителям удалось задержать подозреваемых по горячим следам. Сейчас они находятся в следственном изоляторе временного содержания.

Открыто уголовное дело. Расследование продолжается.

/ kv.npu.gov.ua

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Николаевщине трое молодчиков изнасиловали несовершеннолетнюю.