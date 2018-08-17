В Киеве сразу задержали почти полсотни вооруженных людей

Фото: npu.gov.ua

Возле стройки в Дарницком районе Киева сотрудники полиции задержали около 40 вооруженных мужчин спортивного телосложения.

"Во время патрулирования полицейские заметили, что на Осокорках собралось около 80 мужчин спортивной внешности, при этом правоохранители увидели, что у них есть спецсредства. Эту информацию патрульные сразу передали в дежурную часть полиции Киева. Чтобы предотвратить возможные правонарушения, на место происшествия направили спецназовцев, наряды патрульных и по тревоге был поднят личный состав территориального управления полиции", - сообщила пресс-служба полиции.

По словам временно исполняющего обязанности начальника Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Виктора Нечитайло, у "титушек" при себе были щиты, резиновые дубинки и оружие.

"Их доставляют в управление полиции для проведения тщательной проверки и дачи объяснений о причинах их сбора в указанном месте", - добавил Нечитайло.

В конце июля на территории одной из строек на Осокорках произошли столкновения между представителями "Нацкорпуса" и полиции.