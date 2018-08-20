Дебош в Кирилловке / Скрин с видео

В Сети появилось видео, как одна из отдыхающих на курорте в Кирилловке устроила пьяный дебош.

Судя по всему, женщина была пьяна. По пути с пляжа с ней и произошел досадный инцидент.

Ролик начинается со сцены, где полуголая украинка (в комментариях пишут, что она из Харькова) в раздельном купальнике лежит посреди улицы на земле и истошно вопит. Попытки успокоить ее результата не принесли.

Позднее между этой женщиной и ее соседкой по отдыху завязалась драка. Затем к потасовке присоединились еще две женщины.

Закончилось дело вызовом полиции.

Ранее одиозный российский актер Алексей Панин прокомментировал свой дебош на борту самолета Симферополь — Москва, а заодно весьма неоднозначно высказался по поводу строительства Крымского моста.