"Смотри, гад, что ты наделал!": в Одессе устроили самосуд после кошмарной аварии

В Одессе мужчину на BMW после смертельного ДТП избили, узнали журналисты / фото: sai.gov.ua

В Одессе мужчина на автомобиле BMW до въезда в остановку общественного транспорта нарушил правила дорожного движения — поехал на красный сигнал светофора.

От водителя пахло алкоголем, после смертельной аварии одесситы устроили самосуд — задержали его и избили, пишут "Вести" со ссылкой на слова очевидцев.

"Загорелся зеленый свет, мы начали движение. Зеленый свет уже горел несколько секунд, и тут на свой красный пролетает машина, а выезжающая с противоположной стороны на зеленый ее ударяет", — отметил один из собеседников.

По его словам, BMW откинуло, она сбила людей на пешеходном переходе, пролетела 150 метров и остановилась на трамвайных путях. Потом "водители остановились и, не сговариваясь, бросились кто к потерпевшим, кто к водителю BMW, который попытался скрыться".Читайте такжеДрифт на трассе и запредельные скорости: стали известны подробности об участнике смертельного ДТП в Одессе

"Девушка-пассажир тут же начала кому-то звонить и просить, чтобы выручали. Свидетели задержали водителя", — сообщил очевидец.

Издание добавило, что прибежавшие люди избили водителя BMW так, что полиция без оказания медпомощи отказалась везти его в управление.

"... водителя привели на место аварии, где лежали погибшие и раненые. "Смотри, гад, что ты наделал!" — твердили ему люди", — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что в Одессе BMW на огромной скорости влетела в остановку 6-я станции Фонтана, на месте происшествия погибли два человека, а еще один — скончался по дороге в больницу. Минимум четыре человека пострадали. СМИ узнали, что за рулем иномарки был 27-летний Олег Семиренко.