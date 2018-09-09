Вряд ли "мажор": в Генпрокуратуре рассказали о задержании виновника смертельного ДТП в Одессе

Место кровавого убийства в Одессе / od.npu.gov.ua

В Генпрокуратуре выразили сомнения, что водитель-виновник смертельного ДТП в Одессе, в результате которого погибли трое людей, является "мажором". При этом там подтвердили, что парень являетсяся гонщиком.

Как сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, водителя уже задержали. Открыто уголовное производство по ч.3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. По этой статье нарушителю грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

"Вряд ли "мажор", просто решил, быстрее всех, успеть проскочить. Оказался гонщиком. Долетался", — написала Сарган.

По данным ГУНП, парень выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, где и столкнулся со Skoda. Обе машины в результате выкинуло на тротуар, где в это время находились пешеходы. Напомним, по неподтвержденной информации, среди пятерых пострадавших в результате ДТП есть ребенок.