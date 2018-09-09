СМИ обнародовали имя водителя BMW – виновника трагедии в Одессе

Обнародовано имя виновника ДТП в Одессе / 048.ua

Местные СМИ выложили фото задержанного водителя BMW, которое в Одессе на огромной скорости влетело в остановку, где стояли люди.

Двое погибли на месте, еще одна жертва скончалась по дороге в больницу. Минимум четыре человека пострадали. Сам водитель BMW и его пассажирки отделались легким испугом. Им оказался 27-летний Олег Семиренко: именно ему принадлежит BMW М5 с госномером ВН 1735 НІ, пишет сайт 048.

Как сообщалось, он постоянный участник противозаконных гонок в городе. На странице водителя в соцсети размещены фотографии, где стрелка на спидометре BMW M5 (E39) находится далеко за отметкой 200 км/ч, а водитель Олег в сообщении жалуется, что разогнаться еще больше ему не позволяет автоматический ограничитель.

Напомним, по неподтвержденной информации, среди пятерых пострадавших в результате ДТП есть ребенок.