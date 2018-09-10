Проломил голову стулом и изрезал: появились подробности нападения школьника на учительницу в Киеве

УНИАН

Ученик 8 класса киевской школы №94, который нанес учительнице по информатике восемь ударов ножницами из-за плохой оценки, предварительно проломил женщине голову стулом.

Как сообщает ТСН, инцидент произошел в кабинете информатики во время написания учениками самостоятельной работы в конце урока.

После того, как учительница поставила одному из них плохую оценку, подросток бросил в женщину стулом, проломив ей голову, и нанес несколько ударов ножницами в спину.

"Обычный ребенок, немного в себе, потому что новенький, потому что новый коллектив, новые учителя. Ничего странного за ним никто не замечал", - рассказала телеканалу классный руководитель.

В столичную школу подросток перевелся из города Калуш в Ивано-Франковской области.

Учительница информатики, которая проработала в 94-й школе больше 20 лет, госпитализирована с тяжелыми травмами, ей сделали несколько операций.