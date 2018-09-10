В Киеве школьник изрезал учетильницу ножницами за плохую оценку

УНИАН

Ученик 8 класса киевской школы №94 нанес учительнице по информатике восемь ударов ножницами из-за плохой оценки.

Как сообщают "Факты" со ссылкой на пресс-службу столичной полиции, на месте событий работает следственно-оперативная группа. Директор учебного заведения общается с правоохранителями.

По информации издания, пострадавшая - Людмила Павловна Кохно, учитель информатики.

Ранее сообщалось, что в поселке Новая Одесса Николаевской области пенсионер открыл стрельбу по детям из самодельного оружия, три человека пострадали.