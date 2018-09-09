В Киеве обнесли квартиру заместителя министра, который уехал в отпуск

Из квартиры Максима Нефедова вынесли все ценное / Скриншот

В Киеве неизвестные воры обокрали квартиру высокопоставленного чиновника, заместителя министра экономики Максима Нефедова, пока тот, будучи в отпуске, отдыхал на фестивале Burning man в Америке. Воры пробрались в жилье чиновника через окно.

"При налете на квартиру первого замминистра воры проявили изобретательность - они не стали ломать дорогие замки, а пробрались с фасада через окно балкона, которое разбили. Таким же путем и покинули квартиру. Пока точно неизвестно, на какую сумму причинены убытки, пропало все ценное, что было в квартире - часы, золото, деньги и техника", - ссылаясь на свои источники в МВД, сообщает издание "Страна".

Кражу обнаружил сам замминистра после того, как вернулся домой из отпуска, и немедленно сооющил в полицию. Впрочем, обнести его сумели качественно и основательно - знали, что хозяин в отпуске.

Читайте такжеВ Москве в отеле обокрали колумбийского певца, приехавшего на ЧМ-2018 — СМИ"Чиновник отсутствовал целые две недели поэтому домушники основательно успели покопошиться в его вещах. Вероятно, действовали по наводке и знали, что хозяин вернется не скоро", – сказано в сообщении.

По факту квартирной кражи заведено уголовное производство по ч.3 ст.185 УК Украины.

Напомним, известную модель, светскую львицу и обладательницу титула "Мисс Украина-95" Владу Литовченко ограбили в Киеве, пока она находилась заграницей.