Погибшим в Киеве военным оказался офицер Грузинского легиона

Погибшего военного зовут Бари Бонен - военнослужащий Грузинского легиона, гражданин Израиля / 24 канал

Иностранный военнослужащий, которого обнаружили застрелившимся в съемной квартире - пресс-офицер Грузинского Легиона Бари Бонен, гражданин Израиля. Инструктором Нацгвардии Украины погибший не былю

"Мы очень сожалеем об утрате друга и единомышленника . Мы надеемся что следствие будет объективным , ведь Бар не был человеком который бы убил себя . Есть много фактов которые не совпадают с версией следствия , и мы надеемся на правильное правосудие", - сообщает командир "Грузинского легиона" Мамука Мамулашвили в Facebook.

Официальное сообщение полиции утверждает, что Бонен совершил самоубийство, однако знакомые и друзья погибшего не верят, что он мог это сделать.

"Тяжело поверить, что самоубийство…Он любил жизнь", - пишут многие под постом о его гибели.

На своей странице в Facebook Бари Бонен в 6:23 опубликовал сообщение, которое можно назвать прощальным.

Предсмертный пост Бари Бонена / Соцсети

Мамулашвили также опроверг информацию, что погибший был инструктором НГУ - Бонен служил в Грузинском легионе в должности пресс-офицера, а также помогал ВСУ в качестве волонтера.

Напомним, 10 сентября в Киеве на съемной квартире с огнестрельной раной головы обнаружен мертвым иностранный военнослужащий. Тело погибшего обнаружила хозяйка квартиры. Открыто уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) УК с дополнительной квалификацией - самоубийство.