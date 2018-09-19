В Киеве девочка-подросток выпрыгнула из 11-го этажа дома

В Киеве девочка выпрыгнула из окна многоэтажки и погибла / УНИАН

В Святошинском районе Киева девочка-подросток выпрыгнула из окна, расположенного на 11-м этаже жилого дома.

Инцидент произошел по ул. Якуба Коласа, 13, погибшая была 2002 года рождения, сообщает "Эспрессо" со ссылкой на данные правоохранителей.

"На месте происшествия находятся медики, полицейские и убитые горем родители. Предварительно, полиция считает, что речь идет о самоубийстве", — отметило издание.

Напомним, днем 18 сентября в Святошинском районе Киева — на улице Клавдиевской — с 21 этажа нового дома на женщину упала металлическая конструкция, пострадавшая умерла.