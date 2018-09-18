В Киеве у новостройки произошла трагедия: опубликованы фото и видео с места происшествия

В Киеве металлическая конструкция упала с новостройки и убила женщину / kiev.informator.ua

Во вторник, 18 сентября, в Святошинском районе Киева с 21 этажа нового дома на женщину упала металлическая конструкция, пострадавшая умерла.

Трагедия произошла на улице Клавдиевской около 14:30, сообщает "Информатор" со ссылкой на правоохранителей.

По данным издания, погибла 66-летняя женщина, которая работала в продуктовом магазине, расположенном на первом этаже новостройки.

"... на 21 этаже рабочий срезал железную конструкцию и она, сорвавшись, упала. К несчастью, в это время под домом стояла женщина… вокруг дома, в котором ведут строительные работы, нет никаких ограждений и предупреждающих знаков", — отметило издание.

Напомним, весной в Киеве на проспекте Победы в недостроенном высотном доме 19-летняя девушка во время романтического свидания упала в шахту лифта с высоты 25-го этажа и погибла.