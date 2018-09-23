В Киеве мужчина со своего балкона обстрелял детскую площадку

23 сентября 2018, 17:59

К счастью, пострадавших не было.

Стрелок оказался местным жителем
Стрелок оказался местным жителем / bryansktoday.ru

В Киеве произошел очередной инцидент со стрельбой - мужчина с собственного балкона обстрелял детскую площадку. По словам очевидцев, стрелок - местный, жил в этом же доме на восьмом этаже.

"Устроил стрельбу прямо с балкона. Целился... в сторону детской площадки", - рассказали очевидцы, передает "УНН".

По их словам, спецназовцы уже задержали стрелка. Сейчас на месте работают следователи, пострадавших - нет.

Читайте такжеСтрельба по всей стране: откуда оружие и почему стреляютРанее в Киеве посреди белого дня пенсионерка обстреляла студентку, которая, согласно официальной версии, просто присела на лавочку у ее дома - поговорить со знакомым. Сама бабуля-снайпер заявила, что эта парочка помешала ее отдыху. К счастью, стреляла из пневматики, хотя дома у нее нашли и помповое ружье.

В Николаеве мужчина из самодельного самопала расстрелял детей на детской площадке - многие из них получили ранения.

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Стрелок оружие Киев. стрельба
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