В Днепре пьяная драка в кафе закончилась стрельбой: есть раненые

В субботу, 16 сентября, в Днепре произошла драка и перестрелка в кафе "Гавар" на улице Калиновой, 4а.

В результате пьяного конфликта между двумя компаниями ранения получили трое мужчин, сообщает "Информатор".

"Один из мужчин достал травматический пистолет и открыл стрельбу. В инциденте пострадали три человека, их госпитализировали с различными травмами", - рассказал командир 4-го батальона патрульной полиции Николай Рябовол.

В то же время очевидцы насчитали не менее шести выстрелов.

"Из кафе выбежали двое мужчин не славянской внешности. Они кинулись в разные стороны, у одного была прострелена рука. Я позвонила в полицию и сообщила о произошедшем. Потом прозвучало еще три выстрела. Было видно, что внутри была драка. Через несколько минут приехала полиция. Все оцепили. Потом приехали "скорая" и следственно-оперативная группа, - рассказала Татьяна Новицкая.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове во время спецоперации СБУ застрелили экс-участника АТО.