В Харькове во время спецоперации СБУ застрелили экс-участника АТО

В Харькове застрелили экс-участника АТО / 2day.kh.ua

В четверг, 13 сентября, в Харькове во время спецоперации силовиков застрелили бывшего участника АТО.

Как передает ТСН, СБУ проводила спецоперацию по задержанию мужчин, которые требовали деньги у предпринимателей. Задержание происходило прямо во время передачи 50 тысяч долларов.

По словам местных жителей, они слышали несколько выстрелов, а потом уже увидели людей в форме и тело мужчины на земле. Раненого пытались спасти медики, но довезти до больницы не успели - он умер.

"Что видели? Полиция, СБУ. Задержали двоих человек - один в наручниках, другой - без. Очень долго что-то выясняли", - говорит очевидица.

При этом его преследовали бойцы спецподразделения "Альфа". Когда беглеца догнали возле общежития, тот вытащил боевую гранату и угрожал ее взорвать. Тогда бойцы были вынуждены применить оружие.

По данным ТСН, погибший - бывший военнослужащий, участник АТО. Из армии уволился зимой этого года. Как сообщили источники, после этого начал заниматься вымогательством.

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Как уточняет местное издание Kharkiv Today, происшествие случилось в супермаркете в районе станции метро "Завод имени Малышева", а перестрелка произошла на выходе из кафе в супермаркете "Рост".

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Николаевщине мужчина устроил стрельбу по детям из "самопала".