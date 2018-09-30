В Киеве напали на приемную лидера "Нацкорпуса" Билецкого

На месте происшествия также найдена пиротехника, при помощи которой неизвестные, вероятно, пытались поджечь помещение.
В ночь на воскресенье, 30 сентября, неизвестные напали на офис общественной приемной нардепа (внефракционного), лидера партии "Национального корпуса" Андрея Билецкого на Оболони в Киеве.
Об этом сообщила пресс-служба "Нацкорпуса".
"Неизвестные около двух часов ночи залили краской окно офиса и бросили внутрь помещения молоток, который разбил окно", - сказано в сообщении.
На месте происшествия также найдена пиротехника, при помощи которой неизвестные, вероятно, пытались поджечь помещение.
Ранее сообщалось, что во Львове вооруженные холодным оружием ультраправые активисты напали на представителей анархической организации "Черный стяг", в результате чего те получили тяжелые ранения.
"Напали на четырех ребят. Резали ножами и били молотками", - рассказал представитель организации Антон Парумбуль, отметив, что на некоторых из нападавших были футболки "Национального корпуса".