В Киеве напали на приемную лидера "Нацкорпуса" Билецкого

Лидер "Нацкорпуса", нардеп Андрей Билецкий / Главред

В ночь на воскресенье, 30 сентября, неизвестные напали на офис общественной приемной нардепа (внефракционного), лидера партии "Национального корпуса" Андрея Билецкого на Оболони в Киеве.

Об этом сообщила пресс-служба "Нацкорпуса".

"Неизвестные около двух часов ночи залили краской окно офиса и бросили внутрь помещения молоток, который разбил окно", - сказано в сообщении.

На месте происшествия также найдена пиротехника, при помощи которой неизвестные, вероятно, пытались поджечь помещение.

Ранее сообщалось, что во Львове вооруженные холодным оружием ультраправые активисты напали на представителей анархической организации "Черный стяг", в результате чего те получили тяжелые ранения.

"Напали на четырех ребят. Резали ножами и били молотками", - рассказал представитель организации Антон Парумбуль, отметив, что на некоторых из нападавших были футболки "Национального корпуса".