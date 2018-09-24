Радикалы с ножами и молотками жестоко избили львовских анархистов

24 сентября 2018, 10:24

Двоих пострадавших доставили в больницу с переломами, а также ножевыми ранениями головы и конечностей.

facebook.com/iryna.yuzyk

Во Львове вооруженные холодным оружием ультраправые активисты напали на представителей анархической организации "Черный стяг", в результате чего те получили тяжелые ранения.

Как сообщил "Громадькому" представитель "Черного стяга" Антон Парамбуль, нападавших было около 20 человек.

"Напали на четырех ребят. Резали ножами и били молотками", - сказал Парумбуль, отметив, что на некоторых из нападавших были футболки "Национального корпуса".

Одного из них госпитализировали с тяжелой травмой головы и ножевым ранением в грудную клетку.

"Мы играли в футбол возле школы за цирком, когда переодевались, увидели группу лиц в черной одежде. Напали, били "телескопами" (раскладными дубинками. - Прим.), ножами", - говорит Вероника Яблонская, которая в ходе побоища получила глубокое ножевое ранение ноги.

Еще двоих пострадавших доставили в больницу с переломами, а также ножевыми ранениями головы и конечностей.

Ранее сообщалось, что в польском Щецине начата постройка памятника "жертвам украинских националистов в 1939-1947 годы". Монумент планируется установить на Центральном кладбище города.

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криминал Львов драка националисты анархисты
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