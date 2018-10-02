"Я устала": в Украине за два дня покончили с собой пятеро детей

Во вторник в Мариуполе две девочки спрыгнули с крыши многоэтажного / Скриншот видео с tsn.ua

В Украине за два дня — понедельник-вторник, 1-2 октября — пятеро детей свели счеты с жизнью.

В Мариуполе две девочки, 2002 и 2004 годов рождения, спрыгнули с крыши многоэтажного дома, написал первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин в Facebook.

"Только за вчера в трех областях, Днепропетровской, Запорожской и в Киеве, самоубийством покончили жизнь три ребенка, 2000, 2004 и 2005 годов рождения, выпрыгнув из многоэтажных домов", — отметил он.

Замглавы ведомства добавил, что в Мариуполе девочки свели счеты с жизнью во вторник утром. "… оставили предсмертную записку со словами: "Я устала... и не доживу до двадцати лет".

Пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Киеве Оксана Блищик сообщила "Информатору", что в Киеве 1 октября 13-летняя девочка, по предварительным данным, выпрыгнула с шестого этажа дома, в котором не проживала. Трагедия произошла в Подольском районе столицы по ул. Маршала Гречко.

Напомним, в конце августа в центре Днепра произошло двойное самоубийство — свели счеты с жизнью 16-летняя девушка и 18-летний парень, они выпрыгнули с 8-го этажа дома и оставили предсмертную записку.