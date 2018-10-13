"Разбитые авто, мужчина без ног": в Киеве в аварии погибли девушки, опубликовано видео 21+

В Киеве в ДТП погибли две девушки / ИТАР-ТАСС

В Днепровском районе Киева столкнулись иномарки, одна из них после удара отлетела в столб, погибли две девушки, пять человек получили травмы различной степени тяжести.

Авария произошла на проспекте Генерала Ватутина недалеко от торгово-развлекательного центра, сообщает "Еспресо".

"По предварительной информации, KIA поворачивала на заправку, в это время на бешеной скорости автомобиль Seat летел по полосе общественного транспорта. В результате чего произошло столкновение", — отметило издание.

После удара KIA отбросило вперед на 70 метров, а Seat улетел в столб. "В момент аварии в Seat находились шесть человек, две девушки получили травмы, несовместимые с жизнью, они погибли до приезда врачей. Одного из пассажиров вырезали спасатели из искореженной легковушки", — говорится в материале.

Водитель Seat самостоятельно выбрался из разбитого авто, лег на газон и ждал скорую помощь. "Еще двух пассажиров этой машины забрали медики скорой помощи. Также госпитализировали и водителя KIA", — добавило издание.

На странице dtp.kiev.ua в Facebook появились сведения, что в результате ДТП мужчина лишился ног и попал в реанимацию. Также издание показало видео, на котором запечатлены первые минуты после аварии.

Видео с места кровавой аварии в Киеве, 21+

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