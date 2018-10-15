В Киеве мужчина гонялся за детьми с молотком и веревками: опубликованы фото

В Соломенском районе Киева мужчина с молотком и веревками в сумке гонялся по улице Питерская за детьми.

Соответствующее сообщение опубликовала пользовательница Facebook Светлана Савченко (ее дочь была одной из детей, за которыми бежал мужчина). По ее информации, когда мужчину поймали и вызвали полицию, то в его сумке обнаружили нож, молоток, скотч и веревки.

"Берегите детей! Прошу сделать репост! Пусть это увидят в прокуратуре! Таких нельзя выпускать на волю!", — написала Савченко и присовокупила к посту снимки задержания предполагаемого педофила.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Конотопе задержанный педофил признался в растлении сотен детей.